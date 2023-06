Palis ha dichiarato: “Sono felice di essere arrivata in una grandissima società. Voglio vincere e so che alla Juventus questo è possibile. Mi piace molto entrare in area per cercare di segnare, sono dotata di una buona visione di gioco”.

