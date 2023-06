Il belga ha vinto la Supercoppa Belga nel 2017 e la Coppa del Belgio nel 2018-19. Ha partecipato per nove volte consecutive ai Play Off Scudetto di Serie A del Belgio. Ha ottenuto un terzo posto nella Fiba Champions League del 2019. Nel 2021 è stato responsabile dell’ area sportiva dell’area tecnica dell’ Elan Chalon in Francia in Serie B.

In A/1 di basket maschile il belga Leo De Rycke 58 anni è il nuovo direttore sportivo dell’ Happy Casa Brindisi. Ha sostituito Simone Giofrè che ha rescisso il contratto con la squadra pugliese. De Rycke ha firmato fino al 30 Giugno 2024. E’ stato il direttore sportivo del Giants Antwerp ad Anversa in Belgio dal 2010 al 2019.