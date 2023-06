via Ac Reggiana 1919 Fb





Nella scorsa stagione ha allenato il Frosinone in Serie B. Nel 2018-19 è stato il tecnico del Perugia in B. Dal 2015 al 2017 ha allenato il Miami negli Stati Uniti d’ America. Da calciatore Nesta ha giocato nella Lazio dal 1993 al 2002 e nel Milan dal 2002 al 2012 in Serie A. Nesta ha dichiarato: “ Sono molto felice di allenare la Reggiana. Il mio obiettivo è raggiungere risultati importanti con la squadra emiliana per soddisfare la società e i tifosi”.

In Serie B Alessandro Nesta 47 anni è il nuovo allenatore della Reggiana. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024 con possibilità di rinnovo in caso di salvezza. Gli emiliani sono stati promossi dopo il primo posto ottenuto nel Girone B di Serie C. Aimo Diana il tecnico che ha portato tra i cadetti la Reggiana non è stato confermato. In questa stagione Nesta è rimasto disoccupato.