FIRENZE - Continuano le indagini sulla scomparsa di Kata, la bambina di 5 anni di origini peruviane scomparsa a Firenze. Ieri è stato sgomberato e messo sotto sequestro l'ex hotel Astor, dove la piccola viveva e dove è stata vista l’ultima volta. Previsto per oggi un sopralluogo approfondito dei Carabinieri all'interno della struttura, con due tecnici inviati dal Gis: sono specialisti esperti nell'uso di apparati tecnici ad alta tecnologia.Ieri lo sgombero è terminato nel pomeriggio: lo stabile era occupato dal 19 settembre 2022. Sul posto numerose le forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Sono circa 140 le persone fatte uscire e trasferite in strutture di accoglienza individuate dal Comune.A porre i sigilli all'albergo i carabinieri in ordine al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Firenze. Lo sgombero agevolerà il sopralluogo approfondito da parte dei carabinieri previsto proprio per oggi.