BISCEGLIE - È la pattuglia di ragazzi più allegra e operativa che ci sia. La riconosci perché tutti i suoi componenti indossano la stessa maglietta e lo stesso cappellino. Sono i volontari di Libri nel Borgo Antico, che ogni estate animano e colorano uno degli eventi culturali più importanti dell’estate biscegliese.Estate - cultura - ragazzi: è questo il mix perfetto che fa del Festival Letterario biscegliese un appuntamento imperdibile.Ma cosa fanno i volontari di Libri nel Borgo Antico? Si occupano dell’ufficio informazioni, accompagnano gli autori, si impegnano nella logistica e negli allestimenti. Ma sono anche fotografi, operatori video, animatori.“I volontari sono il nostro orgoglio - dice la presidente dell’Associazione Borgo Antico, Alessandra Di Pierro - Nessun altro Festival coinvolge così profondamente i ragazzi. Dal progetto Sognalibri, che porta gli studenti a diventare moderatori di presentazioni letterarie, fino a ogni minimo dettaglio organizzativo realizzato con l’aiuto dei volontari, Libri nel Borgo Antico esiste e cresce grazie all’energia di questi ragazzi. E loro crescono con noi”.Per partecipare, basta cliccare su link https://www.librinelborgoantico.it/i-volontari/, dal quale sarà possibile stampare il modulo di adesione (in fondo alla pagina, si trova il modulo per volontari maggiorenni e quello per volontari minorenni), che dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria del Festival (via Cardinale Dell’Olio 66, dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 19,00). Il 5 agosto scade il termine per la presentazione dei moduli.