BISCEGLIE - Una serata in cui la solidarietà sarà protagonista unitamente alle tipicità enogastronomiche biscegliesi e alla musica e all’arte di talenti locali.Parliamo di “Bisceglie per l’Emilia-Romagna”, iniziativa coordinata da Confcommercio Bisceglie e che vedrà sinergicamente attive Assolocali-Vivi Bisceglie, Associazione Borgo Antico, AssoCall, Roma Intangibile, Bisceglie Approdi spa, Avis Bisceglie, Circolo Unione Bisceglie, Rotary club Bisceglie, Rotaract club Bisceglie, Fidapa Bisceglie, Sporting club Bisceglie, Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie, Associazione Avvocati Bisceglie.L’appuntamento è per giovedì 22 giugno in via Nazario Sauro (zona Porto) dalle 20 alle 24 con lo spettacolo musicale dell’Accademia Musicale “Biagio Abbate” seguito dalla performance dei Five Shots. Nel corso della serata declamazioni in vernacolo di Nicola Ambrosino. Service e audio della serata saranno curati da Wmusiclights di Walter Todisco.«Vogliamo dare un segno tangibile della nostra vicinanza agli amici dell’Emilia-Romagna dopo le alluvioni che hanno colpito e che ancora inquietano i cittadini delle comunità coinvolte – sottolinea Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Il numero nutrito di realtà associative biscegliesi che hanno aderito contribuendo alla realizzazione fattiva dell’evento solidale dimostra la bontà dell’idea e la voglia di operare in favore di chi è in difficoltà. Grazie a tutti i presidenti delle associazioni aderenti e alle attività commerciali che hanno fornito le materie prime».Per la realizzazione della serata sarà offerto pescato fresco dal Mercato Ittico di Bisceglie e da Pinuccio Pesca, saranno preparati i dolci tipici della tradizione culinaria biscegliese, i sospiri, dai componenti dell’Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie. Le focacce saranno preparate dalle attività aderenti ad Assolocali-Vivi Bisceglie, mentre le ciliegie saranno offerte da Confagricoltura Bisceglie e il vino dall’Associazione Borgo Antico. L’iniziativa si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie.Il ticket degustazione, che prevede un cono di frittura mista, un quarto di focaccia, un cestino di ciliegie, un sospiro e un bicchiere di vino, costa sette euro e sarà possibile acquistarlo presso l’infopoint collocato in via Nazario Sauro nel corso della serata, ma anche in prevendita da oggi, 16 giugno, presso le sedi delle associazioni aderenti. Durante l’evento sarà possibile acquistare anche ticket singoli per singoli prodotti.