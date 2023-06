BISCEGLIE - La Scuola di Ciclismo Asd Ludobike Racing ha, piacevolmente e ancora una volta, centrato l’obiettivo: coinvolgere in un’iniziativa di carattere socio-sportivo appassionati delle due ruote di tutte le età per una “Biciclettata al tramonto” che ha unito attività motoria, riscoperta del paesaggio e momenti di convivialità e socialità.Confcommercio Bisceglie, partner dell’evento, mette in evidenza l’impegno e la passione profusi dall’associazione sportiva dilettantistica biscegliese: «Siamo contenti di aver preso parte a una manifestazione di così grande richiamo e di così ampio respiro sotto il profilo sportivo, territoriale e paesaggistico», commenta Leo Carriera, numero uno di Confcommercio Bisceglie.«Ludobike non si smentisce mai – dichiara Katia Todisco, collaboratrice Confcommercio Bisceglie –: con la Biciclettata al tramonto ha mostrato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, grande capacità di coinvolgimento e grande abilità nell’ideare iniziative piacevolissime e ampiamente partecipate».L’evento, che si è avvalso del patrocinio della Città di Bisceglie, è stato organizzato con la collaborazione dell’associazione di promozione sociale Sarah, dell’Asd Baywatch, della Pro Loco Unpli di Bisceglie e del Lido Tuka. Presenti anche l’Asd Golden Oaks (neonata associazione biscegliese di powerchair football, il calcio in carrozzina elettrica) e l’atleta paralimpico Mauro Preziosa.«La finalità di questa iniziativa, nata dalla volontà di un gruppo di persone accomunate dalla passione per le due ruote, del territorio e dalla volontà di promuovere concretamente l'inclusione sociale, è stata sensibilizzare bambini, ragazzi e famiglie al tema della sostenibilità e della bicicletta come strumento d'integrazione – spiega Piero Loconsolo, presidente Ludobike Racing Team –. La bici aiuta a stare meglio, aiuta l'ambiente e mette in pratica una maniera lenta, intensa di vivere il territorio, una maniera che può dare alimento ai mercati di prossimità e la possibilità di visitare posti bellissimi che abbiamo nella nostra città. Non è stata solo una giornata di festa per la nostra associazione, esprimiamo la nostra gratitudine a tutti le associazioni che hanno collaborato con noi per metter su un'iniziativa così bella, una grande festa con circa 300 partecipanti».