Nella cittadina di Nanterre una banca è stata incendiata, con le fiamme che hanno minacciato le abitazioni vicine, mentre a Marsiglia gli scontri tra polizia e manifestanti hanno reso necessaria l'evacuazione del Ponte Vecchio. Caos anche a Parigi, dove si sono registrati saccheggiamenti nel centro commerciale di Les Halles per opera di un centinaio di violenti col volto coperto.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha disposto la riunione per l'unità di crisi per far fronte alle violenze che stanno caratterizzando le notti francesi dopo la morte del giovane 17enne a Nanterre. Nella terza notte, infatti, si sono registrati nuovi scontri con 667 arresti e 249 tra poliziotti e gendarmi feriti.