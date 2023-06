BITONTO - Comune di Bitonto e Associazione Bitontina Amici del Cuore “Giuseppe Albi” insieme per il progetto “BellaVita”, che punta a favorire la diffusione della cultura della rianimazione e la "cardioprotezione" in città.L’iniziativa garantirà la piena accessibilità della rete di cardioprotezione cittadina (alcuni defibrillatori sono già installati in vari punti sul territorio urbano) grazie ad alcune attività progettuali:- monitoraggio periodico della funzionalità dei defibrillatori; - raccolta e invio al Comune delle segnalazioni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; - aggiornamento della formazione dei volontari per l’utilizzo degli apparecchi salvavita; - organizzazione di corsi di formazione di base rivolti ai cittadini per l’uso corretto del defibrillatore e l’attivazione del 118 in caso di emergenza; - diffusione di informazioni sull’accessibilità alla defibrillazione; - campagne di comunicazione ed eventi pubblici per diffondere la cultura della salute e della prevenzione.Il progetto “BellaVita” sarà presentato alla cittadinanza durante un evento pubblico in programma domenica 11 giugno alle ore 10,30 all’interno della Villa comunale.Il programma della giornata prevede l’illustrazione delle finalità e delle azioni del progetto e sarà arricchito dalla dimostrazione di manovre salvavita, che saranno effettuate da alcuni volontari della rete cittadina di soccorso.