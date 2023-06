BITONTO - Durante il primo pomeriggio in via Generale Cantore a Bitonto, c'è stato un momento di panico quando un paziente psichiatrico si è barricato in casa, probabilmente dopo aver sottratto le chiavi ad alcuni familiari. Per diversi minuti non ha risposto a nessuno e si è affacciato un paio di volte alla finestra aprendo la serranda.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Polizia di Stato e il servizio sanitario 118. I materassi sono stati aperti e si è temuto il peggio, ma per fortuna il paziente è stato messo in sicurezza: le forze dell'ordine e i sanitari sono riusciti ad entrare nell'abitazione.