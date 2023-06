Per sostituire Tare per la prossima stagione si fanno i nomi di Angelo Fabiani ex direttore sportivo della Salernitana e di Pietro Accardi che è il direttore sportivo dell’ Empoli.

Tare ha dichiarato: “Dopo 18 anni la mia bellissima esperienza da direttore sportivo della Lazio terminerà. E’ da tempo che ho maturato questa scelta, ma ho aspettato per il bene della Lazio che i biancazzurri raggiungessero il traguardo del secondo posto e della qualificazione alla Champions League. Non smetterò di ringraziare il presidente Claudio Lotito per l’opportunità che mi ha dato, i tifosi della Lazio e tutti i calciatori”.