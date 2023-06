BITONTO - Mentre segnalava con una bandiera arancione il cantiere sulla strada, un operaio di 24 anni, originario della Romania e residente a Corato, è stato investito da un'auto e ha perso la vita. L'incidente è avvenuto sulla SP231, nel tratto tra Bitonto e Terlizzi, mentre l'uomo era al lavoro.Attualmente, la dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma non si esclude che il guidatore possa aver avuto un momento di distrazione, causando l'investimento dell'operaio che stava segnalando un cantiere per la rimozione dell'erba ai bordi della strada.