PADOVA – Si terrà il 7 giugno presso il Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, Sala di Jeso, il convegno organizzato da Medici con l’Africa Cuamm in collaborazione con la Regione Puglia e l’Università di Bari, per discutere l'attuale situazione dei flussi migratori nel mondo, nel Mediterraneo e in Puglia. Al centro del confronto, il modello di accoglienza sviluppato dalla Regione e il contributo dato da Medici con l’Africa Cuamm Bari, insieme all’Università di Bari, riconosciuto lo scorso marzo dall’OMS come una delle 49 best practice nel campo della promozione della salute delle popolazioni migranti e rifugiate (qui il compendio).Il riconoscimento dell’OMS sottolinea il valore aggiunto della collaborazione tra la Regione Puglia, la clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Bari Aldo Moro e il Cuamm Bari che ha permesso di aumentare l’efficacia dei servizi erogati negli insediamenti informali del territorio attraverso una stretta sinergia e l’adozione di interventi integrati. Tale lavoro congiunto, avviato nel 2015, ha contribuito a rispondere ai bisogni sanitari della popolazione migrante e rifugiata delle province di Foggia e Bari che vive in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza acqua corrente né elettricità, lontani dai servizi alla persona, in condizione di estrema marginalizzazione sociale.Predisponendo un’equipe sanitaria multidisciplinare a bordo di una clinica mobile, è stato possibile offrire servizi di screening e presa in carico di malattie infettive per HIV e HCV, visite mediche di base e ginecologiche, sistema di riferimento alle strutture sanitarie del territorio, supporto psicologico, ma anche servizi di mediazione culturale e attività di educazione su temi legati alla salute, in un’ottica di inclusione nel sistema sanitario regionale.ore 9:00 – Saluti istituzionaliMichele Emiliano – Presidente della Regione PugliaAntonio Decaro – Sindaco di Bari e presidente ANCIAntonia Bellomo – Prefetto di Bari (coordinamento prefetture del territorio in Puglia)Alessandro Dell’Erba – Presidente della Scuola di Medicina di UniBa9:30 – Medici con l’Africa Cuamm negli insediamenti informali, il modello virtuoso delle cliniche mobiliLucia Raho – Coordinatrice medica di progetto9:45 - Flussi internazionali e nazionali: le sfide sanitarie seguono le migrazioniSantino Severoni- Direttore del programma globale di salute e migrazione OMS - Ginevra10:30 – L’impegno della Regione Puglia: dall’assistenza all’integrazione nel Sistema Sanitario RegionaleRosa Barone – Assessore al Welfare della Regione PugliaRocco Palese – Assessore alla Sanità della Regione Puglia10:50 - La nuova programmazione nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami)Barbara Siclari - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dg immigrazione (da remoto)11:05 – Il ruolo delle scuole di specializzazione di Medicina di UniBaAnnalisa Saracino – Direttrice Clinica Malattie Infettive Uniba11:20 – Medici con l’Africa Cuamm in Italia: attività e prospettive futureGiovanni Putoto – Responsabile programmazione Cuamm11:35 - Confronto e analisi delle problematiche.12:00 - Conclusioni e chiusura lavori.