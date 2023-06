Nei prossimi giorni, i tecnici della Direzione Lavori Pubblici verificheranno le cause dell'incidente e quantificheranno gli interventi necessari per garantire la sicurezza della struttura. La scuola è stata evacuata prima del crollo, come ha raccontato la preside alla Gazzetta, in quanto i professori avevano notato la presenza di acqua che scendeva dal tetto.

TARANTO - A Taranto si è verificato un incidente dovuto alla pioggia: il solaio dell'Istituto comprensivo Luigi Pirandello, situato nel quartiere Paolo VI, è crollato. Fortunatamente, nessuno tra studenti e docenti è rimasto ferito e la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sono stati chiamati sul posto.