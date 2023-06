- Un nuovo progetto, si girà a giugno. Tra i nomi del nuovo cortometraggio c’è Francesco Semeraro (Tommaso Bianco) nel corto "Per le vie del paradiso". Il giovane regista Giuseppe Gimmi racconta il rapporto incredibile che si è creato con Francesco che nella vita reale non ha mai studiato cinema o percorsi attoriali. Un rapporto basato sulla fedeltà e fiducia che dopo i grandi successi ottenuti con il primo lavoro si ripete in questo nuovo lavoro.