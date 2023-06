BRINDISI - "Viste le condizioni meteorologiche in crescente peggioramento e che stanno creando numerose criticità sul territorio comunale, si invita la popolazione ad uscire solo se strettamente necessario e nel caso prestare la massima attenzione". E' quanto si legge in una nota del Comune di Brindisi. Da diverse ore in città si registra un violento nubifragio: numerosi sono gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco."Molte strade della città – informano dal Comune – sono state chiuse per impercorribilità e altre saranno chiuse alla circolazione veicolare". In particolare le zone più colpite e chiuse al traffico sono strada dei Pittachi, via Tor Pisana, sottopasso Canale Patri.La Protezione civile aveva diramato ieri l’allerta meteo arancione su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per l’intera giornata di oggi.