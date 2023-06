Astol e Biondo, si preparano per il lancio della loro primissima collaborazione su un brano dal titolo "Romantica e Bugiarda". La canzone, la cui uscita è prevista per il 16 giugno 2023, rappresenta un’unione dei due artisti dopo alcune incomprensioni nate sul web ed unisce le loro rispettive fanbase.

"Romantica e Bugiarda" è un brano di reggaeton italiano che nasce dalla contaminazione di diversi stili musicali, tra cui il latino, il trap e il reggaeton. La canzone racconta la storia di un amore infelice, una relazione romantica e passionale, un sound malinconico ma solare ed estivo, un’esplosione di colori e suoni che rispecchia l’anima dei due artisti.

Astol e Biondo hanno lavorato insieme alla realizzazione di questo brano per diversi mesi, mettendo a frutto le loro esperienze musicali e il loro talento. La novità di questa collaborazione ha già scatenato l'entusiasmo dei fan, che non vedono l'ora di ascoltare il nuovo brano che promette di essere un successo estivo e sarà presentata in anteprima alla data del Tour Tezenis a Messina proprio il 16 giugno.

I due si dicono felici e soddisfatti di questa collaborazione e sperano di continuare a lavorare insieme per realizzare nuove canzoni di successo.

Biondo: Sono molto felice di aver partecipato in prima persona a questo progetto, nonostante le divergenze passate e io e Astol ci siamo riavvicinati e l'intesa è salita alle stelle, cosa che potrete sicuramente sentire nel nostro brano in uscita "Romantica e Bugiarda".

Astol: Sono molto felice di questa canzone perché rappresenta per me l’inizio di un nuovo percorso, musicale e discografico. È il primo singolo che lavoro assieme ad una realtà nuova e per questo sono motivato a dare il massimo. Sono anche curioso di capire e vedere dove ci porterà questa insolita ma bella collaborazione. È già una delle mie canzoni preferite.