La società biancorossa informa che la vendita potrà essere effettuata anche presso la Biglietteria SSC Bari alla porta 1 e nell'Official Store Stadium SSC Bari del San Nicola a partire dalle ore 10.30 di mercoledì 7 giugno. L'accesso allo Stadio sarà consentito a partire dalle ore 18 di giovedì 8 giugno dai varchi 5-6-10-11. L'evento è stato promosso e organizzato da SSC Bari con l'Agenzia Regionale per il Turismo Puglia Promozione.





Possono entrare gratis i bambini fino ai 5 anni non compiuti, purchè stiano in braccio al genitore e non occupino un posto a sedere. Il titolo d'ingresso è obbligatorio dai 5 anni compiuti in su. Per tutti i bambini, anche sotto i 5 anni, è necessario portare con sè la tessera sanitaria per l'accesso all'impianto sportivo.

I tagliandi per assistere all'evento avranno un costo di 5.00 euro (+ 1 euro di prevendita) e saranno disponibili on line sul sito sscbari.ticketone.it dalle ore 10.00 di mercoledì 7 giugno, nei punti vendita Ticketone e presso l'SSC Bari Official Store in Corso Cavour.