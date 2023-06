Per quanto riguarda gli attaccanti oltre a Colombo l’allenatore Paolo Nicolato ha convocato Cambiaghi dell’ Empoli Cancellieri della Lazio, Kean della Juventus Mulattieri del Frosinone Oristanio del Volendam e Pellegri del Torino. Martedì prossimo 13 Giugno Nicolato comunicherà la lista definitiva dei 23 calciatori che saranno convocati per gli Europei Under 21.

- L’attaccante del Lecce Lorenzo Colombo è stato convocato nell’ Italia Under 21. Gli azzurrini giocheranno gli Europei Under 21 dal 21 Giugno all’ 8 Luglio in Romania e Georgia. Il raduno si svolgerà da domani a Lunedì 12 Giugno a Tirrenia in provincia di Pisa. Insieme a Colombo sono stati pre-convocati altri 27 calciatori.