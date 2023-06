Bellucci ha dichiarato: “Sono felicissima di essere alla Juventus. Sono cresciuta come calciatrice grazie all’esperienza fatta a Empoli e a Sassuolo. Voglio vincere tanti trofei con la squadra bianconera e giocarmi le mie possibilità per dimostrare di meritare una maglia da titolare in questa squadra. Sono molto veloce e spero di realizzare tante reti”.

- La Juventus Femminile ha acquistato la centrocampista Melissa Bellucci 22 anni. La calciatrice è arrivata in bianconero dal Sassuolo Women. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. In passato ha giocato nell’ Empoli sempre in Serie A. E’ cresciuta nelle giovanili della Juventus Femminile. Ha giocato anche nell’ Italia Women.