MOTTOLA - Momenti di paura a Mottola dove un 18enne è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva al SS. Annunziata di Taranto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sulla Ss29. Il giovane era alla guida di un mezzo agricolo che si è ribaltato dopo essere uscito di strada. Il suo corpo è stato estratto dai Vigili del fuoco, il 18enne è stato soccorso sul posto dal 118 e trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale con fratture multiple. Il trattore è stato sequestrato, sul caso indagano i Carabinieri.