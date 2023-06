Calcio femminile: la Rai trasmetterà i mondiali in diretta tv

L’Italia Femminile giocherà nella prima fase il 24 Luglio alle 8 con l’ Argentina, il 29 Luglio alle 9,30 con la Svezia e il 2 Agosto alle 9 col Sudafrica. Inoltre la Rai trasmetterà la partita inaugurale, le altre partite le due semifinali e la finale. L’emittente di stato ha raggiunto questo accordo con la Fifa che ha diritti del Mondiale Femminile.

