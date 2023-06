Calcio: l'Italia Under20 vola in finale al Mondiale per la prima volta

Nel secondo tempo al 41’ Pafundi su punizione ha realizzato la rete decisiva per il successo della squadra di Carmine Nunziata. In finale gli azzurrini sfideranno Domenica 11 Giugno alle 23 l’ Uruguay Under 20. I sudamericani si sono imposti per 1- 0 sull’ Israele nell’altra semifinale.

L’Italia Under 20 si è qualificata per la finale del Mondiale in Argentina per la prima volta nella sua storia. Gli azzurrini hanno vinto 2-1 sulla Corea del Sud in semifinale. Nel primo tempo l’Italia Under 20 è passata in vantaggio al 13’ con Casadei con una conclusione da fuori area. Al 23’ i coreani hanno pareggiato con Lee Seung Won su rigore concesso per un fallo di Zanotti su Bae Jun Ho.