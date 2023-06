ROMA - “Imprese e famiglie non hanno avuto alcuna tregua dall’inizio della pandemia ad oggi, ma il Governo Meloni continua a non occuparsi di questi problemi, preferendo puntare il dito su altri. Prima sui Governi precedenti, oggi sull’Unione Europea e sulla BCE. Nel frattempo, l’impatto dei tassi di interesse sui mutui, soprattutto quelli variabili, continua ad avere conseguenze mostruose sui bilanci delle famiglie e delle aziende italiane”. Così Marco Lacarra deputato pugliese del Partito Democratico.“Tra inflazione, rialzo dei tassi e le incertezze sul piano internazionale - prosegue Lacarra -, la nostra economia reale sta pericolosamente andando verso un’inversione del trend di crescita visto nel post-Covid. E le prime avvisaglie arrivano proprio dai cittadini, sempre più in difficoltà nel fare la spesa e sostenere le altissime rate dei mutui. Quand’è che il Governo si assumerà le sue responsabilità e inizierà a studiare qualche soluzione? Il tempo dei comizi è finito, adesso gli italiani si aspettano risposte”.