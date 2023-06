TARANTO - Ha nascosto nel bagno delle donne una videocamera, ma è stato scoperto ed è finito agli arresti domiciliari. Il protagonista della vicenda è un direttore di un ufficio postale di Taranto a cui ieri, 27 giugno, è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare. A notare la videcamera a marzo è stata una dipendente, quindi l'ha presa e, dopo essersi confidata con un collega, ha estratto la scheda di memoria prima di inserirla nel pc, trovandosi davanti a video e foto.I dipendenti si sono confrontati personalmente con l'uomo che si è giustificato dicendo che aveva già trovato lì la telecamera e che l'aveva posizionata nuovamente per capire chi fosse, ma la sua versione non è stata presa in considerazione e quindi è stato denunciato.Alcune immagini sono state trasferite sul cloud. Le Fiamme gialle hanno recuperato tutto il materiale che il direttore delle Poste, ora in attesa dell'interrogatorio di garanzia, aveva cercato di cancellare. Sono state scattate circa 120.000 foto.