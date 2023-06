CELLINO SAN MARCO (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Cellino San Marco: martedì 13 giugno 2023, alle ore 18.00, presso l’incantevole location delle Tenute Al Bano Carrisi, in C.da Bosco Curtipitrizzi, sarà presentato il libro di Antonio Maria La Scala e Viviana Giliberti, dal titolo "Il riciclaggio e la sua connotazione transnazionale (il caso Vaticano)". Un evento organizzato dall’Associazione Antiusura "Sviluppo e Legalità", ANFI Puglia e Ass. Gens Nova O.d.v. - Proseguono gli eventi nella città di Cellino San Marco: martedì 13 giugno 2023, alle ore 18.00, presso l’incantevole location delle Tenute Al Bano Carrisi, in C.da Bosco Curtipitrizzi, sarà presentato il libro di Antonio Maria La Scala e Viviana Giliberti, dal titolo "Il riciclaggio e la sua connotazione transnazionale (il caso Vaticano)". Un evento organizzato dall’Associazione Antiusura "Sviluppo e Legalità", ANFI Puglia e Ass. Gens Nova O.d.v.





Moderatrice dell'evento sarà l'Avv. Angela Franchini, Avvocato del Foro di Matera, Presidente Ass. Antiusura "Sviluppo e Legalità". Interverrà l'Avv. Antonio Maria La Scala, Avvocato Penalista del Foro di Bari, Presidente Nazionale Ass. Gens Nova O.d.v., Vice presidente nazionale ANFI per l’Italia centro meridionale.

Per quel che riguarda il libro, parla del fenomeno del riciclaggio, internazionalmente conosciuto come "Money laundering", lavaggio di denaro sporco, il quale consiste in un complesso di operazioni volte al trasferimento o alla conversione di denaro, o altri beni, derivanti da attività illecite per conseguirne l'impiego nei circuiti economici legittimi, occultando o dissimulando l'origine delittuosa degli stessi. Questo fenomeno rappresenta un ponte tra criminalità organizzata e società civile con rilevanti ripercussioni economiche e finanziarie, tali da originare gravi effetti distorsivi nell'economia legale. Obiettivo della presente trattazione è quello di fornire un excursus in primis del panorama normativo nazionale e comunitario, focalizzando successivamente l'attenzione sull'effetto della recente normativa antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano e suoi profili economici-giuridici.