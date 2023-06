Centro dialisi Ss.Medici di Torricella e sedi Guardia Medica in provincia di Taranto, Perrini: 'Due ulteriori emergenze per tarantini e turisti in vista dell’estate. Palese intervenga'

BARI - “Necessario fare immediatamente chiarezza sulla questione relativa alla chiusura delle sedi della Guardia Medica in provincia di Taranto e sulla situazione relativa al centro dialisi SS.Medici di Torricella”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che spiega: “Già nelle scorse settimane avevo fatto richiesta di specifiche audizioni su questi temi al presidente Emiliano, all’assessore Palese e al direttore del Dipartimento Salute, Montanaro. Siamo arrivati alla immediata vigilia dell’estate ed è urgente discutere di queste problematiche e trovare soluzioni. Il rischio è quello di aggravare ulteriormente i disagi per l’utenza, poiché con la stagione estiva, alla popolazione residente, va ad aggiungersi una grande quantità di turisti. Fondamentale garantire anche il servizio di continuità assistenziale e di continuità dell’assistenza medica a tutti i cittadini. I disagi lamentati dai pazienti dializzati – aggiunge Perrini - sono molteplici e sono causati da una disorganizzazione generale che si protrae da diversi anni, determinando una situazione insostenibile. Si tratta di servizi essenziali per i quali la Regione avrebbe già dovuto muoversi per tempo e in anticipo. Oggi arriviamo, come sempre, ad affrontare una problematica diventata emergenziale”, conclude Perrini.