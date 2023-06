MANFREDONIA - Il 17 giugno 2023, nella magica cornice del Porto Turistico della Città di Manfredonia, il Learning Science Hub sarà lieto di istituire la prima edizione del “Premio Nazionale Inclusion 4.0”.Il Learning Science Hub del Dipartimento di Studi Umanistici (Università di Foggia), di cui la prof.ssa Giusi Antonia Toto è coordinatrice scientifica, sta sviluppando da tempo ricerche in campo didattico, in particolare lungo i filoni che riguardano la formazione docenti e l'inclusione di alunni con disabilità nelle nostre aule e nella società. In linea con tali esperienze di ricerca, professori, ricercatori e dottorandi del LSh, si impegnano ad uscire dal laboratorio per visitare le realtà inclusive presenti nella nostra provincia e non solo, varcando gli usci delle nostre scuole per promuovere una didattica innovativa e a misura di ciascuno, costruendo reti con associazioni e cooperative presenti sul territorio nazionale, che si preoccupano di garantire un futuro autonomo ad individui affetti da disabilità.Il “Premio Nazionale Inclusion 4.0”, che, tra gli altri ospiti, vedrà la partecipazione eccezionale del prof. Luigi D’Alonzo - professore ordinario di Pedagogia Speciale nella Facoltà di Scienze della Formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, oltre che presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS) e coordinatore nazionale dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno ad alunni con disabilità (TFA) - è, dunque, il frutto di numerosi incontri, ai quali il Learning Science Hub vuole dare visibilità e un riconoscimento ufficiale per l’impegno profuso a favore di progetti inclusivi.Durante la cerimonia, infatti, oltre ad essere presentati i risultati di alcune tra le più significative ricerche condotte dal LSh, saranno attribuiti i premi nelle categorie Sport, Associazione, School, Accademico e Laureato, e premiate associazioni e figure che da tempo lavorano per costruire un mondo migliore e sensibile, nel quale tutti trovano spazio, occasioni e occupabilità. L’evento mira, inoltre, a rafforzare la collaborazione tra università, scuole e territorio per dare inizio a nuovi progetti e attività nel settore della didattica inclusiva.Ad inaugurare il ricco programma della mattinata vi saranno i saluti del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio che ha permesso il realizzarsi di questa iniziativa e di tutte quelle che riguardano la nuova mission inclusiva dell’Università di Foggia, della delegata ai BES, prof.ssa Annamaria Petito, del delegato alla Didattica, prof. Giorgio Mori, e della Presidentessa del Consiglio degli studenti dell’Unifg, Emanuela Costantina Vocino, con la moderazione della prof.ssa Giusi Antonia Toto (Università di Foggia).Inoltre, il 16 giugno durante la lezione inaugurale del nuovo Master di I livello, dal titolo “Esperto in Servizi e Metodologie di promozione dell’inclusione”, coordinato dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto e gestito dal Learning Science Hub del Dipartimento di Studi Umanistici, sarà consegnato il premio speciale Inclusion 4.0 – scrittura creativa a Federico De Rosa, già ospite del Learning Science Hub.