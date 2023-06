BARI - “Il 24 giugno inizieranno i lavori il cui completamento è previsto per ottobre 2024. Dopo 10 anni di attesa, sia da sindaco che da consigliere regionale, finalmente iniziano i lavori del Centro Risvegli di Ceglie Messapica, all’interno dell’area della struttura destinata al centro riabilitazioni, per un investimento di 9 milioni di euro”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, che aggiunge: “Come sempre accade, oggi verifichiamo il solito salto sul carro dei vincitori. Ma, personalmente, non posso che esprimere la mia soddisfazione per un’opera che inizia finalmente a vedere la luce dopo tanti, troppi anni persi e verso la quale non ho mai smesso di lesinare ogni sforzo possibile nell’esercizio delle mie funzioni istituzionali, affinché si andasse a sanare non solo un vulnus di carattere sanitario nell’ambito della riabilitazione e si rendesse giustizia a quella che è diventata, col passare del tempo, una vera e propria battaglia di civiltà per garantire ai cittadini una possibilità di cura che eviti lo strazio dei viaggi della speranza e che non alimenti la piaga della mobilità passiva. Adesso – conclude Caroli – dobbiamo continuare a vigilare affinché l’opera venga effettivamente realizzata e messa in funzione nei tempi stabiliti. Con la speranza che non si replichino esperienze fallimentari verificatesi in altre zone della Puglia dove, a tutt’oggi, ci sono cattedrali nel deserto i cui tempi di consegna sono diventati biblici”.