TARANTO - Ieri salvataggio a Taranto dalla Squadra Mobile. Mentre percorrevano viale Trentino, gli agenti della Squadra Volante di Taranto hanno notato dall'altra parte della carreggiata un'auto mal parcheggiata sul ciglio della strada con il motore ancora acceso. Dentro c'era un uomo senza coscienza, come testimonia la Gazzetta.L'intervento della polizia ha evitato il peggio. Dopo aver messo in sicurezza l'auto, hanno proceduto a soccorrere l'uomo che respirava a malapena. Era in corso un infarto e con la rianimazione lo hanno tenuto in vita fino all'arrivo del 118. L'uomo aveva anche le vie aeree ostruite dalla dentiera, che è stata rimossa con estrema difficoltà.Grazie anche al tempestivo intervento del 118, l'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale delle SS. Annunziata di Taranto. I poliziotti avevano avvertito anche la moglie dell'uomo di quanto stava accadendo. Il questore Massimo Gambino ha incontrato gli agenti di polizia della Squadra Mobile per ringraziarli, non solo per il loro intervento e per quello che fanno quotidianamente per il territorio jonico.