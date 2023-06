Interverranno Gioacchino Cicinato (capo dipartimento finanze e PNRR - FdF), Damiano Orfeo (capo dipartimento Ambiente -FdF), Cosimo Derosa ( capo dipartimento Attività produttive - FdF) e grazie all’intervento dei tecnici del settore: dott. Salvatore Stella (Agronomo), di Lernia Claudio ( perito agrario), dott. Michele di Benedetto (esperto in sicurezza del lavoro) e la dott.ssa Adriana Carpentiere (commercialista della Cassandro Srl) potremmo avere uno scambio di informazioni tecnico.





La presidente Maria Grazia Iannella invita tutte le forze politiche, i sindacati, le associazioni e le istituzioni del territorio ad essere presenti al convegno per poter evidenziare insieme le criticità presenti sul nostro territorio e poter guardare al futuro.

- “Cambiamenti climatici e agricoltura” è il tema del convegno di venerdì 30 Giugno, alle ore 20.00 presso la sede della Fabbrica del Futuro, in cui si si parlerà di strategie da mettere in campo, calamita’ naturale e PNRR. Un’occasione importante per parlare dei danni che il settore agricolo ha subito alla propria redditività, a causa dell’attacco di un fungo della famiglia delle Peronosperacee nato per l’umidità creata dalle piogge persistenti.