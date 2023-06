YOGA ALL’ALBA - Un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura che desiderano ammirare il Barsento con sfumature inedite è all’alba, con la MEDITAZIONE SONORA E YOGA DEI MERIDIANI a cura di Keyou. Tutti i giorni, alle 5.00 di mattina, un momento puro di “ecologia” della mente che prova a riavvicinare le persone alla naturalezza e alla semplicità della vita. Un appuntamento aperto a tutti, dai più piccoli ai più grandi.ESCURSIONI NELL’OASI NATURALE – Sabato 15 luglio alle ore 13.00 Erramondi e La Scuola Open Source propongono “Mappiamo Barsento”, una passeggiata naturalistica con mappatura lungo uno dei tanti itinerari all’interno dell’oasi naturale.Il giorno dopo, domenica 16 luglio, sempre Erramondi alle ore 7.00 condurrà i visitatori in una passeggiata nella natura con colazione contadina.VISITE ALLA CHIESA RUPESTRE DI SANTA MARIA DI BARSENTO – La chiesa rupestre di Santa Maria di Barsento si trova proprio al centro del villaggio e le guide del FAI consentiranno di accedervi, ammirando la sua arte, come l’altare centrale in stile barocco, e scoprendo aneddoti e leggende legate a questo luogo di preghiera immerso nei boschi.La chiesa, dalla tipica architettura trullana del posto, è dedicata all’Assunta e si trova in posizione dominante su un’ampia vallata da cui è visibile il Canale di Pirro.LABORATORI E WORKSHOP – La Scuola Open Source, ecosistema solidale di ricerca e immaginazione sociale, cultura e tecnologia sarà a COOPERA VILLAGE con ben quattro laboratori: Autocostruzione di una postazione di ricarica per dispositivi elettronici attraverso il recupero di una bicicletta; Impressioni luminose con sostante naturali fotosensibili, per sperimentare stampe a contatto ecosostenibili; Workshop di autocostruzione di una kalimba elettrica con materiali di recupero; Natura parametrica, laboratorio per esplorare le potenzialità di Arduino, e per provare a comunicare con la vita selvatica.CORSI DI ARTE E CUCINA – Nel ricco programma di COOPERA VILLAGE dal 13 al 16 luglio anche laboratori di Incisione a cura di Marisa Liuzzi, di Ceramica con Margherita L’abbate, di Pittura a cura di Cave Contemporary e persino un richiestissimo laboratorio per imparare a realizzare la pasta fresca.Inoltre, gli ospiti di Barsento potranno passeggiare fra le postazioni del Cool Market, mercatino vintage e dell’artigianato, partecipare ai laboratori di aquiloni e riciclo creativo (Ass. Via col Vento) e assistere a sessioni di Live Panting (a cura di SPIT) o ammirare le installazioni curate da Like a Little Disaster.LE STAND UP COMEDYA far ridere gli ospiti di COOPERA VILLAGE sarà FRANCESCO POSA con “Francioposa show” (giovedì 13 luglio, ore 20.00) e LAURA FORMENTI che presenta “Tranquilli, poi vi spiego” (venerdì 14 luglio, ore 20.00). Mentre si parlerà e si rifletterà, sempre con uno stile fresco e leggero, grazie alle voci di LERCIO in una rubrica umoristica dal sapore agrodolce (sabato 15 luglio, ore 19.30) e di BEBO GIUDETTI (Lo Stato Sociale) che presenta “Italiani brava gente” (domenica 16 luglio, ore 20.00).TALK E READINGPer il primo Festival di stampo europeo del sud Italia anche talk su temi di ampio interesse sabato 15 e domenica 16, dalle ore 17.30 in poi.Sabato 15 luglio si parlerà di “Donne e lavoro: dove siamo e dove vogliamo andare”, con Carlotta Freni (Equaly), Alessia Carlotta Fiandaca (MI AMI Festival), Gramigna Orto Delle Donne. A seguire, sempre sabato 15, al centro del dibattito sarà il “Design del turismo” con il team di Caffè Design e di Vita Lenta.Nello spazio Talk domenica 16 luglio, infine, dibattito attorno al tema “L’arte culinaria in Italia: tra tradizione e innovazione” con numerosi ospiti fra cui una rappresentante della tradizione locale e Vegnarok, youtuber che ha dimostrato come vegan può essere anche “food porn”.I CONCERTIIl parterre di artisti musicali pronti ad animare le serate di COOPERA VILLAGE sul main stage è già al completo e, accanto a nomi emergenti del panorama musicale che apriranno e chiuderanno i concerti, vedrà protagonisti:MARIA ANTONIETTA (13 luglio, dalle ore 21.00 - Main Stage presso Barsento Paradise),OFFICINA DELLA CAMOMILLA (14 luglio, dalle ore 21.00 – Main Stage presso Barsento Paradise),GINEVRA (15 luglio, dalle ore 20.30 – Main Stage presso Barsento Paradise),POPA (16 luglio, ore 21.00 – Main Stage presso Barsento Paradise)PINO D’ANGIO’ & TOMMYBOY (16 luglio, dalle ore 20.45 – Main Stage presso Barsento Paradise).Un Festival da cantare, da ridere, da vivere. Per tutti.COOPERA VILLAGE vi aspetta il 13, 14, 15 e 16 luglio.