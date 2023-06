TARANTO - Parte a Taranto il Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, in programma dal 13 al 18 giugno 2023 con un fitto programma di concerti, showcase, racconti, attività professionali, scuole di musica, mostre e presentazioni.“Ricordo quando decidemmo di portare Medimex a Taranto, non è stato semplice all’inizio ma si è dimostrata la scelta più giusta – ha dichiarato Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia - La città, che in questi anni ha recuperato serenità e autostima, oggi si identifica in Medimex. Questo vuol dire che noi dobbiamo essere consapevoli di chi siamo, di quello che siamo capaci di fare e dell’importanza di collaborare per fare in modo che le cose funzionino. Medimex è una specie di giuramento culturale che facciamo ogni anno per vedere se siamo fedeli a noi stessi, perché attraverso la cultura Taranto sta riprendendo in mano il proprio destino – ha dichiarato Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia- Taranto è il nostro giocatore più importante in questo momento stiamo lavorando per metterla nelle condizioni di giocare al massimo delle sue possibilità. È la seconda città della Puglia, è una città che ha avuto in passato un ruolo enorme dal punto di vista economico, civile e culturale, un ruolo che sta riprendendo velocemente. Mi applico con grandissimo affetto e sento che è un sentimento ricambiato. È un affetto vero, di una città leale, che va trattata con sincerità e mettendocela tutta. Taranto combatte e lo fa in maniera straordinaria.”“La musica è proprio un luogo di incontro e le canzoni sono dei ponti verso qualcun altro, un modo per avvicinarsi, per ritrovarsi, per riconoscersi - ha dichiarato Diodato - Anche per capire in quanti hanno la stessa visione che hai tu, questa è una cosa importante anche per sentirsi meno soli. Taranto è una città che ha bisogno di tanta musica, ha bisogno di tutte quelle situazioni culturali e non solo, che però in qualche modo rimettono in contatto con un’interiorità forte che ci contraddistingue, e ci fa in amare nel resto d’Italia e nel mondo.”“Medimex 23 è festival vasto che offre appuntamenti per tutti – dichiara Cesare Veronico, Coordinatore Artistico Puglia Sounds/Medimex - Il programma dei grandi live è pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale che dagli anni 80 arriva sino a oggi, con una logica che è sempre quella della conoscenza e dell’approfondimento, non dell’intrattenimento fine a se stesso. Come di consueto dedichiamo ampio spazio alla musica pugliese e quest’anno travalichiamo i generi abbracciando anche il jazz e la musica d’autore con importanti occasioni di confronto e musica dal vivo. Con i Racconti poi attraversiamo le storie di grandi personaggi e con le scuole della musica avviciniamo i giovani ai mestieri più belli del mondo. E poi omaggiamo Lou Reed a dieci anni dalla scomparsa e Kiko Loiacono, amico e importante esponente della music business internazionale scomparso prematuramente. Come ogni anno offriamo un significativo programma di attività professionali, che affrontano temi importanti e decisivi, ai nostri operatori e artisti E poi raccontiamo le grandi città musicali attraverso i libri e trasformiamo il bellissimo castello Aragonese con un sorprendente video mapping. Insomma anche questo Medimex si preannuncia indimenticabile. Non perdetelo”“Medimex si conferma grande manifestazione pugliese, per Taranto e per la sua provincia. Un evento che porterà nel capoluogo ionico tanto spettacolo, ma anche l’opportunità per operatori e residenti di esercitarsi nei servizi legati all’accoglienza – dichiara Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia - Taranto è una delle città pugliesi turisticamente più rilevanti in termini di prospettive di crescita. Una destinazione che può esprimere ancora il suo potenziale e che emerge anche grazie alla programmazione culturale, alla possibilità di parlare di paesaggio e di coniugare l’offerta turistica all’arte e alla cultura. Per queste ragioni, l’evento, insieme agli altri che la città si prepara ad accogliere nel prossimo futuro, rientra a pieno titolo nella politiche di rilancio della città. Continueremo a sostenere Medimex con risorse importanti, nella consapevolezza che queste ci permettano di attirare turisti da tutto il mondo e generare ricadute positive. Quanto fatto finora come Regione Puglia va dunque potenziato per dare continuità ai progetti già avviati e a quelli ancora in cantiere”“Come ogni anno celebriamo il sodalizio tra Taranto e il Medimex, ormai indissolubilmente legate da un rapporto di affetto e stima – il commento di Grazia di Bari, Consigliere delegato Politiche Culturali, Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi Regione Puglia – Medimex offre un programma imponente con appuntamenti per tutti. I grandi e imperdibili concerti, il prezioso segmento di attività professionali, le importanti scuole di musica, gli showcase dei giovani musicisti pugliesi,i racconti con grandi nomi della musica italiana, le mostre, i libri musicali. Insomma anche quest’anno il Medimex è un’occasione imperdibile per il nostro territorio, per chi la musica la fa e chi la musica la vive”.«Siamo molto contenti che il Medimex sia stabilmente a Taranto, con una programmazione ricca che proietta la città verso palcoscenici importanti- il commento di Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto - Fa tutto parte di una strategia che abbiamo costruito con la Regione Puglia, cercando di coprire tutti gli spazi culturali attraverso il rafforzamento dei progetti esistenti, rilanciandoli in chiave nuova, andando incontro ai tanti nuovi turisti che affollano le nostre strade. Coltiviamo la prospettiva di fare di Taranto un hub delle diverse sensibilità culturali, una città ricca di appuntamenti consolidati e di grande valore, una città che così non si è mai vista, piena di visitatori e di gente appassionata. Era quello che volevamo per sostenere il nostro processo di transizione».“Medimex apre la stagione dei grandi festival musicali pugliesi che ogni anno offre manifestazioni di livello internazionale ed esprime una straordinaria qualità - il commento di Paolo Ponzio, presidente Teatro Pubblico Pugliese - In questa edizione abbiamo costruito con attenzione un cartellone che ai grandi concerti associa un ricco e variegato programma di attività pensato per promuovere i talenti pugliesi, aumentare le competenze e le conoscenze dei nostri operatori e artisti e intercettare il pubblico di appassionati della regione e di tutta Italia. Medimex - lo ha dimostrato in questi anni - è un’occasione importante per Taranto, per il territorio e per il comparto musicale pugliese”.“La valenza di marketing turistico di un grande evento è quella di innescare il desiderio di esserci, di fare un viaggio e di pernottare in un luogo. Questo è uno dei risultati che il Medimex porta a Taranto ed al brand Puglia, caratterizzando la sua offerta musicale e culturale su appuntamenti imperdibili. – dichiara Luca Scandale, direttore generale Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione - Aggiungo che, azioni indirette come la veicolazione nei media tradizionali e nei social della grande bellezza delle location tarantine del Medimex, contribuiscono ad accrescere l’attrattività del capoluogo ionico. La Regione Puglia, inoltre, da anni continua a dare conferma puntualmente al suo impegno in questo territorio in chiave culturale”.“La partnership tra i Giochi del Mediterraneo e il Medimex è nata in modo naturale, dati gli evidenti punti in comune. Intanto si tratta di due importanti eventi di caratura internazionale, che portano a Taranto rispettivamente grandi atleti e grandi artisti, dall’estero oltre che dall’Italia – dichiara Elio Sannicandro, Direttore Generale comitato organizzatore XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026 e agenzia regionale Asset - Ma ancor più, manifestazioni che, attraverso due attrattori universali come lo sport e la musica, accendono i riflettori su un territorio e una comunità in fase di rinascita e in piena trasformazione. Una città che riemerge dall’affossamento legato ai problemi causati dal polo siderurgico e dalle conseguenti ripercussioni in termini di salute dei cittadini e inquinamento ambientale, oltre che economico-sociali. L’assegnazione dei XX Giochi del Mediterraneo - che nel 2026 porteranno in Puglia 4000 atleti insieme a tecnici, dirigenti, giornalisti, turisti e appassionati, lasciando una importante eredità di impianti sportivi ecosotenibili - è infatti una delle principali leve del più ampio Piano strategico Taranto Futuro Prossimo fortemente voluto dalla Presidenza della Regione Puglia e redatto dall’agenzia regionale ASSET. Azioni integrate che agiscono anche sullo sviluppo delle blue economy, la rigenerazione urbana sostenibile, la valorizzazione dell’importante patrimonio storico, archeologico e culturale del territorio. Un mix di interventi grazie al quale la città è al centro di un cambiamento - graduale ma epocale - delle sue direttrici di sviluppo in chiave ecosostenibile. Ponendosi come case history a livello nazionale. Come il Medimex, i Giochi del Mediterraneo sono il segno di una città che si mobilita e restituisce ai cittadini momenti di condivisione e confronto; l’occasione per riaccendere l’orgoglio e riattivare un sentimento di appartenenza a una comunità solidale, inclusiva e aperta al mondo”.“La Società Italiana degli Autori ed Editori conferma la sua presenza al Medimex riconoscendo in questa annuale occasione di incontro tra appassionati di musica un imprescindibile appuntamento- il commento di Claudio Carboni, autore e Consigliere di Gestione SIAE - Mi colpisce che il titolo del 2023 sia “Un sogno, un’idea, un rito, un mestiere”, perché ricorda molto da vicino quello che per noi di SIAE è il nostro secondo acronimo: Sogni, Idee, Arte, Emozioni. Di questo viviamo, lo dico da autore e da Consigliere di Gestione di una Società che da oltre 140 anni fa della tutela della creatività la sua missione primaria e che oggi più di ieri è impegnata sul campo del diritto d’autore per proteggerlo dai rischi e per sfruttare al massimo le opportunità del digitale“Raffo è da sempre un’icona tarantina e conferma per il 2023 la sua presenza come birra ufficiale del Medimex, rinnovando la sua vicinanza a Taranto e ai suoi cittadini. Quando Taranto chiama, Raffo continua a rispondere “presente” - spiega Eleonora Letizia, Brand Manager Raffo - L’entusiasmo che genera questa manifestazione dalla rilevanza internazionale è il segno di una affinità con Birra Raffo, che per questa edizione dell’International Festival & Music Conference, ha deciso di omaggiare il territorio, la musica e lo spirito di accoglienza dei tarantini, riportandoli nel loro luogo del cuore: il mare. Il 13 giugno, infatti, Birra Raffo aprirà questi 6 giorni di cultura, arte e spettacolo con il primo opening beach party della storia del Medimex, “Raffo Party D’Amare”, presso Lido Gandoli, proprio a due passi dal luogo di origine della città. Falanto e la sua Ethra sognarono, secoli fa, proprio vicino a quella baia, la città che poi sarebbe diventata Taranto. Medimex e Raffo tornano insieme proprio lì e ci sembra davvero di buon auspicio!”Imponente e articolato il programma dei concerti. Echo & the Bunnymen (unica data italiana), Diodato (prima data estiva Così speciale Tour), The Murder Capital, Skunk Anansie, Tom Morello e infine The Cult sono gli headliner del Medimex 2023. Un cast importante, che segna il ritorno ad una dimensione da festival internazionale con tre serate di concerti nella consolidata rotonda del Lungomare di Taranto: venerdì 16 giugno Echo & Bunnymen e Diodato con opening act il pugliese Larocca, sabato 17 giugno The Murder Capital e Skunk Anansie opening act il gruppo pugliese Red Room e domenica 18 giugno grande chiusura con Tom Morello e The Cult opening act i pugliesi Wepro. Grande presenza della musica pugliese con una sezione live dedicata ai giovani talenti - selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record. Giovedì 15 giugno allo Spazioporto showcase di Vienna, Meschino, Lauryyn, Trevor, Leea Clem, Rosanna De Pace, Freud’s Fraud, Salento All Stars e infine Macro. Spazio quest’anno anche al jazz e alla musica d’autore con due importanti appuntamenti dedicati alle nuove generazioni. Mercoledì 14 giugno alle ore 20.30 a Spazioporto Nuova Generazione Jazz, progetto promosso dall’Associazione I-Jazz con il sostegno del MiC, per costruire nuove opportunità per il jazz italiano che prevede concerti nelle rassegne, nei club e nei festival di prestigiose istituzioni e città italiane. Al Medimex propone i concerti dei jazzisti Aldo di Caterino, Satoyama, Simone Basile Quintet, Michele Bonifati Emong, Daykoda. Venerdì 16 giugno alle ore 17.30 a Spazioporto arriva Il Tenco Ascolta - nuovi cantautori crescono promosso da Club Tenco e Puglia Sounds con una formula esclusiva per il Medimex: quattro cantautori, selezionati con un bando online, si esibiranno a porte chiuse di fronte ad alcuni membri del Direttivo del Club Tenco, con la possibilità che qualcuno di loro potrà essere protagonista di altre iniziative del Club. Gli artisti selezionati sono: Piero Luccarelli, Checco Curci, Massimo Tormen e Alessia Tondo. E ancora sabato 17 giugno alle ore 23.30 a Spazioporto Kiko Loiacono A Memorial, dj set per ricordare il tour manager e produttore barese scomparso a novembre 2022 con Stuart Braithwaite (Mogwai) e Gruff Rhys (Super Furry Animals). In programma anche Next Generation Music Award, il premio per musicisti pugliesi under 30 sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Hermes, finanziato dal Programma Interreg V-A Greece Italy 2014-2020. I tre finalisti Il Preso Male (Giannicola Speranza) Gea (Gaia Daria Miolla) e Marco Redshot (Marco De Santis) si esibiranno dal vivo in occasione del Medimex 2023 e due giurie, una popolare ed una di esperti, eleggeranno il vincitore nel corso della finale in programma il 18 giugno a “Stazione 37”. Il premio in palio è la produzione di un E.P. e di un CD, che sarà distribuito su tutte le piattaforme digitali, e un concerto dal vivo. Ad aprire il Medimex Raffo Party D’amare, festa esclusiva promossa da Birra Raffo, birra ufficiale della manifestazione, in programma martedì 13 giugno a Lido Gandoli.Fitto il programma di Racconti, appuntamenti dedicati ad artisti, scene e periodi che hanno lasciato un segno, che prevede mercoledì 14 giugno alle ore 19.15 al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Lou Reed Underground di velluto con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Steve Hunter. Sempre mercoledì 14 giugno alle ore 21.00 al Teatro Fusco Burt Bacharach. Il grande cuore della canzone con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Simona Molinari. Giovedì 15 giugno alle ore 21.00 al Teatro Fusco Drum Summit con Ernesto Assante, Tullio De Piscopo e Valentina Magaletti, Venerdì 16 giugno alle ore 19.00 Lucio Battisti: il compleanno della grande canzone italiana con Ernesto Assante, Gino Castaldo e i Baustelle e infine sabato 17 giugno alle ore 19.00 al Teatro Fusco Le regine della Black Music: da Tina Turner ad Aretha Franklin a Beyoncé con Gino Castaldo e Serena Brancale.Medimex anche in questa edizione approfondisce lo stretto rapporto tra musica e arte. Dal 14 giugno al 9 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Medimex presenta Perfect Day: Lou Reed e la New York di Andy Warhol. A dieci anni dalla sua scomparsa, la mostra ripercorre la storia di Lou Reed, uno dei cantautori più crudi e al tempo stesso poetici che la scena musicale internazionale abbia mai conosciuto. La mostra curata da ONO arte contemporanea, che rappresenta una anteprima nazionale, comprende 55 fotografie ed è una collettiva che include le opere di alcuni tra i più importanti fotografi internazionali, da Mick Rock a Steve Schapiro, da Nat Finkelstein a Stephen Shore, passando per Ronn Spencer, Adam Ritchie e Allan Tannenbaum. A concludere il percorso espositivo anche alcune prime edizioni originali degli album di Lou Reed e dei Velvet Underground provenienti dalla collezione di Alessandro Santamaria. Dal 15 al 18 giugno nell’Ex Chiesetta dell’Università degli Studi di Taranto Medimex presenta Vintage Drum Show Medimex 2023, Antonio Di Lorenzo Drum Collection, esposizione di batterie vintage che hanno fatto la storia della musica jazz e pop rock dal 1930 agli anni 70. Partendo dalla batteria di Gene Krupa con l’Orchestra di Benny Goodman e Duke Ellington, per passare al jazz di Elvin Jones con Coltrane e arrivare alle batterie trasparenti di Bohnam con i Led Zeppelin e la mitica Ludwig di Ringo Starr e le Gretsch degli Stones o le Broadkaster di Elvis. Una mostra unica, e affascinante, realizzata attraverso la collezione di Antonio Di Lorenzo, una delle più grandi al mondo, ricca di strumenti rari appartenuti a musicisti famosi come John Densmore dei Doors, Elvin Jones, e molti altri. Infine, da giovedì 15 a domenica 18 giugno sulla facciata del Castello Aragonese di Taranto il Rito, l’Idea, il Mestiere ed il Sogno, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex, spettacolo di video mapping che coinvolgerà gli spettatori in un'esperienza audiovisiva immersiva, raffigurando l'essenza stessa del Medimex e il suo impatto sulla cultura e la comunitàTornano anche le attività professionali e di networking, come di consueto con una prestigiosa rappresentanza del mercato musicale italiano, il 15 e 16 giugno all’Università di Taranto. Giovedì 15 giugno alle 10.00 si parte con un appuntamento dedicato alle music commission con rappresentanti delle regioni italiane, alle 10.30 Hot House! Il sostegno alle nuove generazioni in uno scenario in transizione modera Enrico Bettinello con Andrea Miccichè (Nuovo Imaie), Roberto Ottaviano, Nicola Conte, Alessandra Bossa, Cesare Veronico (Puglia Sounds) in collaborazione con I-Jazz e alle 12.00 networking session Jazz. Alle ore 12.30 Mercato del Live: tra gigantismo e sostenibilità modera Ernesto Assante. Con Maurizio Salvadori (Trident), Davide Fabbri (KeepOn Live), Vincenzo Bellini (Assomusica), Gio Evan. Alle 15.30 Musica senza supporti: il futuro dell'industria che un tempo chiamavamo discografica modera Ernesto Assante. Con Enzo Mazza (FIMI), Mario Limongelli (PMI), Sergio Cerruti (AFI), Andrea Rosi (Sony), Carla Armogida (Spotify). Venerdì 16 giugno alle ore 10.00 La Canzone è d’Autore? modera Giancarlo De Cataldo. Con Sergio Sacchi (Club Tenco), Stefano Senardi (Club Tenco), Michele Emiliano (Regione Puglia), Sebastiano Leo (Regione Puglia), Paolo Franchini (FEM), Claudio Carboni (autore e Consigliere di Gestione SIAE), Ron e alle ore 12.00 Networking Session Puglia Sounds Record. Alle 12.00 Ernesto Assante intervista Matteo Fedeli, Direttore Generale SIAE e alle 16.00 Dinosaurs will die? I finanziamenti di Europa Creativa per l'industria musicale con Anna Conticello (Europa Creativa - Cultura), Andrea Coluccia (Europa Creativa - Media), Marzia Santone (MiC), Giambattista Tofoni (Europe Jazz Network), Ludovico Esposito (Sud Sonico) e Desk Europa Creativa - One to One. Infine, alle 17.30 La musica al tempo di TikTok modera Ernesto Assante. Con Simone Giacomini (Stardust), Giulia Lizzoli (TikTok), Samara Tramontana (tiktoker, RDS Next host) e Silvia Butta Calice (Orbita).E ancora Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica che quest’anno prevede Creare un podcast da zero a cura di Rockit con i tutor Teo Filippo Cremonini e Gabriele Beretta, Registrazione & Missaggio con Marc Urselli, Fonica con Antonio Porcelli, Live Show Design con Carlo Pastore, Video live per grandi eventi con Fabio dell’Anna e Fotografia con Giovanni Canitano. Torna anche il Medimex Music Factory, realizzato in collaborazione con Sony Music Publishing Italia che dal 15 al 17 giugno al Conservatorio Statale di Musica "Giovanni Paisiello" offrirà la possibilità di lavorare su produzione, topline, testi e, novità di questa edizione, colonne sonore per il cinema e le serie TV. I tutor per l'area produzione sono Rossella Essence, Marco Maiole, Edoardo Ruzzi in arte Rootsie e Edoardo Castroni; per l'area topline e testi Valeria Palmitessa, Leo Zaccaria, Viviana Colombo in arte VV, Vincenzo Colella, Piero Romitelli, Alberto Bianco e infine per l'area colonne sonore Pasquale Catalano, Michele Braga e Ginevra Nervi. Medimex Music Factory prevede 18 ore di seminario rivolte a 23 giovani autori e produttori selezionati e mette in palio due contratti editoriali con Sony Music Publishing Italy e un tirocinio con uno dei tutor dell’area colonne sonore.Torna Medimex Book Stories presso il Caffè Letterario Cibo per la mente di Taranto, in collaborazione con la Casa del Libro Mandese di Taranto. giovedì 15 giugno alle ore 18.00 La maledizione del Dakota (Arcana) di Camilla Sernagiotto, venerdì 16 giugno ore 18.00 A Manchester con gli Smiths - Un Walkabout musicale (Giulio Perrone Editore) di Giuseppina Borghese e sabato 17 giugno ore 18.00 Seattle, la città, la musica, le storie (Odoya Edizioni) di Valeria Sgarella.Anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio iNext Radio, Radio Bachi, Binario2 e AltreMenti Labs del circuito Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI.Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, finanziato a valere sul POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 il futuro alla portata di tutti Asse VI Azione 6.8 realizzato nell’ambito dell’accordo tra Teatro Pubblico Pugliese e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia/ARTI con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Birra Raffo, birra ufficiale del Medimex, Taranto 2026 XX Giochi del Mediterraneo. Programma completo e informazioni www.medimex.it.