Nel corso degli anni Bruno si è esibito in club e festival in Italia, Inghilterra, Germania, Francia, Olanda, Svizzera, Spagna, Grecia collaborando con alcuni dei principali protagonisti della scena musicale pugliese e con importanti nomi del rock sperimentale italiano e internazionale come Richard Sinclair (Caravan, Soft Machine, Camel), Claudio Simonetti (Goblin), Aldo Tagliapietra (ex Le Orme). Franco Chirivì, chitarrista e compositore, ama cimentarsi in diversi ambiti musicali. Tante le sue collaborazioni che spaziano dal jazz al funk (Stefano Di Battista, Mike Stern, James Taylor Quartet, Dee Dee Bridgewater, Alessandro Quarta), dalla musica classica e da film al pop (Sarah Jane Morris, Ornella Vanoni, Toquinho, Franco Simone, Patrizia Bulgari, Tony Dallara) con numerose partecipazioni in orchestre ed ensemble. Tante anche le partecipazioni in progetti discografici (Anima, Guido Pistocchi, Gabriele Poso, Osunlade) e tour in giro per il mondo. Negli ultimi anni ha pubblicato anche i dischi solisti "Nas Cordas" (Dodicilune, 2019) e "Meandri" (Workin’ Label, 2022). Al Castello Volante il duo proporrà un repertorio tra brani dei vari progetti dei musicisti, pezzi celebri e colonne sonore. Dalle canzoni dei Muffx alla incursioni nella world music e nelle sonorità balcaniche, lo spettacolo offerto è un’esibizione senza soste e senza cali di intensità, sorretto su un filo musicale fatto assoli e melodie che rapiscono già al primo ascolto. Dalle 19 sarà possibile degustare un aperitivo con i cocktail di Nuvole e apprezzare il rinnovato menù proposto dagli chef Andrea Mazzola e Diletta Bagordo. Info e prenotazioni tavoli 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it