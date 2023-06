BARI - “La decisione dei giudici del tribunale dei Ministri che archivia il procedimento a carico di Roberto Speranza sulla gestione della pandemia da Covid-19 è senza ombra di dubbio un’ottima notizia. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla correttezza e l’integrità morale che in quelle settimane e in quei mesi hanno spinto l’allora Ministro della Salute a compiere scelte difficili e dolorose e oggi anche la giustizia lo sancisce. Con la massima vicinanza ai familiari delle vittime, diciamo che il Governo di allora, guidato dalla buona fede e dalla scienza, ha fatto tutto quello che doveva e poteva per tutelare la salute pubblica. Ringraziamo Roberto per la fiducia nella giustizia che lo ha animato in questi mesi e per il lavoro svolto a cui tutti noi dobbiamo riconoscenza”. Così Adalisa Campanelli, componente della Direzione nazionale del Pd.