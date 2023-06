Al centro dell’incontro l’Accordo Quadro, siglato tra Regione Puglia e ASI lo scorso anno durante il Farnborough International Airshow 2022, finalizzato a rafforzare la collaborazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale.



Regione Puglia e ASI hanno discusso di possibili iniziative specifiche, attività e programmi, per consolidare questa collaborazione e favorire forme di sinergia tra enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, università, distretti tecnologici e imprese.



A seguire un incontro con i vertici di Leonardo, in cui si sono discussi gli scenari futuri relativi agli investimenti dell’azienda a Grottaglie, Foggia, Brindisi e Galatina (LE).



La giornata presso uno dei più importanti eventi mondiali sull’aerospazio è continuata con la sigla del Contratto di Programma tra Regione Puglia e Avio Aero, alla quale hanno preso parte l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, la direttora del dipartimento Sviluppo economico Gianna Elisa Berlingerio, l’Amministratore Delegato di Avio Aero, Riccardo Procacci, il Direttore Strategy, Marketing and Sales di Avio Aero, Pierfederico Scarpa, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, e il presidente del DTA – Distretto Tecnologico Aerospaziale, Giuseppe Acierno.



Il progetto industriale prevede l’ampliamento della capacità produttiva del Centro di Riparazione Componenti e del Centro di Eccellenza Frames all’interno dello stabilimento Avio Aero di Brindisi, con l’inserimento nelle aree esistenti di impianti innovativi per la manifattura avanzata, oltre a un aumento dell’organico aziendale.



L’innovazione sviluppata da Avio Aero nell’ambito delle tecnologie di riparazione plasma spray sarà industrializzata presso il Centro di Riparazione Componenti del sito di Brindisi, consentendo così l’aumento delle attività produttive, con costi e tempi competitivi sul mercato mondiale, su prodotti come le pale rotoriche in lega intermetallica titanio‐alluminio della turbina di bassa pressione del motore GEnx per il velivolo Boeing 787.



Gli investimenti nei processi di lavorazione del Centro di Eccellenza Frames, assieme alle tecnologie e competenze di manifattura avanzata sviluppate da Avio Aero a Brindisi, miglioreranno le capacità industriali del sito, consentendo di incrementare importanti e significative attività di lavorazione, con costi e tempi competitivi sul mercato mondiale, sul casing turbina del nuovo GE9X per il velivolo Boeing 777X, il più grande e potente motore aeronautico mai realizzato.



L'investimento di € 31.972.835,20 prevede un'agevolazione di € 9.542.759,18 e un incremento occupazionale a regime di 27 ULA.



“Il confronto con i grandi player del settore aerospaziale – ha commentato l’assessore Delli Noci –con alcuni dei quali la Regione Puglia ha già stretto importanti collaborazioni, è uno degli obiettivi di questa nostra presenza al Paris Air Show. Leonardo, ASI, Avio Aero, Clean Aviation Joint Understanding sono alcune delle principali realtà con cui abbiamo avviato in questi giorni importanti interlocuzioni legate anche allo sviluppo dello spazioporto di Grottaglie. Inoltre, proprio da qui, diamo il via ad un importante potenziamento dello stabilimento di Brindisi di Avio Aero, un progetto ambizioso e innovativo che sosteniamo, convinti che la crescita del settore aerospaziale sia strategica per la Puglia. A questo proposito, voglio ricordare che il settore dell’aerospazio in Puglia conta sì sulla presenza di oltre 40 aziende specializzate nel settore aerospaziale, ma si rafforza grazie alle oltre 450 imprese e start-up, attive nei vari comparti connessi, una piccola delegazione delle quali è presente qui a Parigi. Questo dimostra il grande fermento in questo settore su cui punteremo con le misure della nuova programmazione attive da subito dopo l’estate”.



“Il tema della sostenibilità - ha aggiunto la direttora Berlingerio - permea tutte le politiche europee come quelle regionali ed è presente anche nell'ambito dei nostri interventi sull'aerospazio, sia in ambito accademico sia industriale. Sarà questo infatti il tema della prossima edizione del MAM - Mediterranean Aerospace Matching, primo evento di settore tutto pugliese”.



Anche oggi previste numerose visite istituzionali presso lo stand della Regione Puglia: in particolare la delegazione istituzionale guidata dall’on. Antonio Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, la delegazione istituzionale di rappresentanti della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, la delegazione istituzionale guidata dall’On. Stefania Craxi e rappresentanti della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Camera di Commercio italo francese e il direttore ICE di Parigi Luigi Ferrelli.



Infine, dalle ore 16.30 in poi, presso lo spazio espositivo regionale all’interno del Salone, le startup pugliesi saranno protagoniste di eventi di networking con la partecipazione di operatori di settore internazionali.

