Demetra è un’artista che unisce la sua passione per la musica, lo studio del canto lirico al Conservatorio, al musical, al teatro senza dimenticare la danza. Vero nome Francesca Surace prende questo pseudonimo per avvicinarsi alla sua immagine mediterranea e alle sue origini.

La mia voce riflette il suo carattere suadente, caloroso e forte. La Calabria nonostante le sue contraddizioni è una Terra ricca di amore e passione, le stesse che mi hanno guidato in questo progetto. Racconta Demetra che dopo aver viaggiato per il mondo decide di tornare alle sue radici -. “Pian piano sento di essere ridiventata me stessa, autentica in tutto quello che ho voglia di vivere, con la paura, ma con il coraggio di scegliere e sperimentare senza mai fermarsi”

Il suo singolo di debutto è “Cartagine” in uscita il 2 giugno e nasce da una ricerca di sonorità e colori orientali seguendo un mondo vicino ad una cultura che è influenzata delle contaminazioni, arabe, greche e normanne.

Il brano racconta la storia di una donna che si è fidata dell’uomo sbagliato, vivendo un amore intenso ma effimero, annebbiati da una passione travolgente che li ha posti uno contro l’altro come in una guerra dove nessuno ne esce vincente.