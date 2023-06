BARI - “Prendere le distanze da quanto è accaduto. Un atto simbolico negativo sul quale la città non può restare in silenzio”. A dichiararlo il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in merito al corteo di scooter contromano in segno di protesta durante le esequie di Christian Di Gioia, il 27enne deceduto in seguito ad una una caduta dalla moto avvenuta nel quartiere Japigia nella notte tra il 21 e il 22 giugno.Sull'incidente alcuni componenti della famiglia del giovane hanno insinuato diversi dubbi, accusando persino un militare dell’Arma dei Carabinieri. "Quanto alla morte del ragazzo sono in corso le indagini da parte di magistratura e forze dell’ordine e sono sicuro che a breve avremo delle risposte. È giusto far lavorare magistrati e forze dell’ordine e avere molta fiducia nel loro lavoro, perché hanno sempre dimostrato di saperlo fare bene", ha aggiunto Decaro.