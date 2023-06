CEGLIE MESSAPICA (BR) - "Oggi 26 giugno 2024 il giorno tanto atteso è arrivato, dopo tante battaglie e tante avversità, finalmente sono partiti i lavori per la realizzazione del Centro Risvegli di Ceglie Messapica. I vertici della ASL di brindisi, il Commissario Straordinario, Dr. Gorgoni, e il Direttore Ammnistrativo, il Dr. Chiari hanno presenziato all’inizio dei lavori, con la presenza del sottoscritto" ha dichiarato, in una nota, Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente Emiliano. - "Oggi 26 giugno 2024 il giorno tanto atteso è arrivato, dopo tante battaglie e tante avversità, finalmente sono partiti i lavori per la realizzazione del Centro Risvegli di Ceglie Messapica. I vertici della ASL di brindisi, il Commissario Straordinario, Dr. Gorgoni, e il Direttore Ammnistrativo, il Dr. Chiari hanno presenziato all’inizio dei lavori, con la presenza del sottoscritto" ha dichiarato, in una nota, Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente Emiliano.





"La consegna della struttura è prevista per il mese di ottobre 2024, il Commissario Straordinario si è impegnato ad essere presente ed a vigilare anche sul rispetto dei tempi di consegna. Il Centro risvegli di Ceglie Messapica prevede l’attivazione di 45 posti letto per pazienti con gravi lesioni cerebrali, sarà l’unico in Puglia uno dei pochissimi al Sud. Questa struttura si aggiungerà al Centro per Neurolesi e Motulesi che è già attivo a Ceglie Messapica dall’anno 2000, con una dotazione complessiva di 105 posti letto, ed è gestito sin dall’inizio dalla Fondazione San Raffaele. Alla azienda appaltatrice, ai vertici della ASL di Brindisi un ringraziamento doveroso e un augurio di buon lavoro. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato un contributo per la realizzazione di questa opera, un ringraziamento speciale al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che aveva promesso di realizzarlo e che ha finanziato, con oltre dieci milioni di Euro, l’intero progetto. Sono estremamente soddisfatto perché ciò dimostra che l'impegno e la costanza possa far sì che si raggiungano risultati importanti, abbiamo tanto da risolvere, come la situazione dello stop della chirurgia dell'ospedale di Ostuni, ma farò di tutto per tutelare il diritto alla salute dei nostri cittadini" ha dichiarato ancora Tommaso Gioia.