È disponibile nelle piattaforme digitali “Nuovo cinema condiviso”, il nuovo progetto discografico del cantautore Dinastia, pubblicato su etichetta Tulipani nel Bronx con distribuzione Fuga. All’interno del disco spicca la collaborazione nel brano “La serie perfetta” con J Ax, con cui ha iniziato il suo percorso artistico nel programma “The Voice Of Italy” nel 2015.

“Nuovo cinema condiviso - spiega - è un album nato qualche anno fa, la pandemia l'aveva messo in stand-by ma c'erano delle canzoni che dovevano per forza vedere la luce. È un film che avevo in testa: ci sono brani ispirati a film con cui sono cresciuto, citazioni a registi che stimo, serie tv che seguo''.