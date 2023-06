LECCE - Proseguono le nomine dell'arcivescovo mons Seccia, il quale, dopo gli annunci avvenuti all'assembea del clero riounito a Roca lo scorso 16 giugno, ha provveduto a nominare: don Aldo Marzo, amministratore parrocchiale della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Lecce; padre Alfredo Marchello, vicario parrocchiale a San Giovanni M. Vianney in Lecce; don Andrea Gelardo, addetto di Curia distaccato al servizio della Segreteria Arcivescovile e collaboratore presso la Parrocchia di San Sabino in Lecce. Lo rende noto la Diocesi di Lecce in un comunicato.