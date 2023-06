BARI - Il Gruppo Abeliano, selezionato per il progetto Le Due Bari 2023 del Comune di Bari e finanziato dal POC-Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020, è lieto di presentare il proprio programma di spettacoli ideato dal direttore artistico Vito Signorile e denominato Luna Barese.Il calendario di eventi dell'Abeliano offre 13 spettacolazioni di Teatro, Musica e Danza, con debutti in anteprima nazionale, regionale e internazionale, la presenza di grandi Ospiti (Sergio Rubini, il Teatro Potlach di Pino di Buduo, Davide Ceddia, e molti altri) oltre alle collaborazioni con l’Accademia Unika di Sabrina Speranza e nuove produzioni dell'Abeliano, per una estate di divertimento e cultura.Tutti gli eventi sono gratuiti ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti volta per volta disponibili.L’apertura della rassegna avverrà mercoledì 5 luglio alle ore 21 al Teatro Abeliano di Bari con uno spettacolo emblema della baresità e a gran richiesta (finora ha superato le 1600 repliche!) in una versione aggiornata ed arricchitadi Vito Signorile, con la partecipazione alla chitarra del m° Giuseppe De TrizioSeguiranno gli altri spettacoli secondo il calendario che anticipiamo:6 luglio h. 21 - Sala Odegitria Parrocchia Cattedrale (quartiere S. Nicola): spettacolo RAGÙ 2.0 (di e con Vito Signorile e con il m° Giuseppe De Trizio alla chitarra, Gruppo Abeliano)8 luglio h. 21 - Teatro Abeliano (Japigia): spettacolo PARLO COL CORPO PARLO COL CUORE (regia e coreografia di Sabrina Speranza, voce recitante Anna Garofalo - Accademia Unika).11 luglio h. 21 - Auditorium S. G. Bosco (quartiere S. Paolo): spettacolo RAGÙ 2.0 (di e con V. Signorile e con il m° Giuseppe De Trizio alla chitarra – Gruppo Abeliano)12 luglio h. 21 - Parrocchia Natività (quartiere San Pio): spettacolo RAGÙ 2.0 (di e con Vito Signorile e con il m° Giuseppe De Trizio alla chitarra – Gruppo Abeliano)14 luglio h. 21 - GranTeatrino Casa di Pulcinella (quartiere Marconi): spettacolo GIOCHI DI PAROLE di Davide Ceddia (Gruppo Abeliano)16 luglio h. 18 - Teatro Abeliano (quartiere Japigia): spettacolo DONNE 2.0 (coreografie di Sabrina Speranza – Accademia Unika)21 luglio h. 21 - Parrocchia Natività (quartiere San Pio): spettacolo MUSICUNIKA, musica d'insieme di 12 giovani diretti dal M° Giampiero Doria (Accademia Unika)22 luglio h. 21 - Cattedrale Bari (quartiere S. Nicola): spettacolo LECTURA DANTIS (a cura di Vito Signorile).30 luglio h. 18 - Teatro Abeliano (quartiere Japigia): Spettacolo NON TUTTI I LADRI VENGONO PER NUOCERE (di Dario Fo, regia di Vito Signorile, Gruppo Abeliano)13 agosto h. 18 - Teatro Abeliano (quartiere Japigia): spettacolo SUD (di e con Sergio Rubini e trio musicisti)27 agosto h. 18 - Teatro Abeliano (quartiere Japigia): Spettacolo ORCHESTRA CONDUCTORS (regia di Pino Di Buduo - Compagnia Potlach).