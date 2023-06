BISCEGLIE - La serata di solidarietà “Bisceglie per l’Emilia-Romagna” in cui tipicità enogastronomiche biscegliesi e musica live portata sul palco da giovani talenti locali hanno impreziosito la già pregevole location di via Nazario Sauro, nei pressi del Porto Turistico.Tutti hanno contribuito fattivamente e accoratamente alla buonissima riuscita dell’evento il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni che hanno vissuto il dramma delle alluvioni delle scorse settimane e che si trovano a dover ripartire in condizione di fortissimo disagio, anche e soprattutto economico.L’iniziativa, coordinata da Confcommercio Bisceglie, ha visto sinergicamente operative realtà come Assolocali-Vivi Bisceglie, Borgo Antico, AssoCall, Roma Intangibile, Bisceglie Approdi spa, Avis Bisceglie, Circolo Unione Bisceglie, Rotary club Bisceglie, Rotaract club Bisceglie, Fidapa bpw italy sezione Bisceglie, Pasticcerie Storiche di Bisceglie, Associazione Avvocati Bisceglie. Patrocinio della Città di Bisceglie. Una serata corale e dallo spirito comune di condivisione e partecipazione per una causa nobile.Sul palco di via Nazario Sauro si sono esibiti, con le loro musiche coinvolgenti, i Five Shots e, con il suo tipico humour, il poeta biscegliese Nicola Ambrosino.Hanno contribuito in maniera importante Pinuccio Pesca che ha offerto il pescato fresco, Assolocali le focacce, Pasticcerie Storiche Bisceglie i sospiri.Alla conduzione Tommaso Amato. Per le immagini realizzate con il drone si ringrazia Giuseppe Rana e, per aver contribuito nel corso della serata, la Gelateria Alex Art e Marina Mastrototaro.«Grazie a questa lodevole iniziativa, in cui si sono fuse le energie associative, imprenditoriali, istituzionali della città ma soprattutto dei cittadini, sono stati raccolti 3.553 euro, dalla vendita dei ticket degustazione, che saranno destinati ad un ente riconosciuto per l’acquisto di materiale di prima necessità – dichiarano gli organizzatori – L’evento è la dimostrazione che quando si procede all’unisono verso una meta condivisa e partecipata non si possono che ottenere grandi risultati. Bisceglie, giovedì sera, ha mostrato di essere capace di essere solidale, di saper fare squadra e di saper creare una rete di collaborazione. Grazie davvero a tutti i partner dell’evento».