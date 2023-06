Disastro elicottero, cippo e croce per commemorare i 7 defunti





“La città di Apricena si sente ancora profondamente scossa nel dolore per la tragedia aerea. Nel ricordo di queste vite ci siamo ritrovati insieme sul luogo della sciagura”, ha dichiarato il sindaco di Apricena Antonio Potenza.

APRICENA - Per commemorare le sette vittime della tragedia aerea avvenuta il 5 novembre del 2022 sono stati installati ad Apricena un cippo commemorativo ed una croce in legno. Quel giorno nel territorio dauno precipitò un elicottero partito dalle Isole Tremiti e diretto a Foggia con a bordo il pilota Luigi Ippolito, il copilota Andrea Nardelli, Maurizio De Girolamo, medico del 118 che quella mattina tornava dal servizio nelle Isole, Bostjan Rigler, la moglie Mateja Curk Rigler, ed i due figli Jon e Liza, questi ultimi turisti e componenti della famiglia slovena.La cerimonia di commemorazione si è tenuta alla presenza del prefetto di Foggia Maurizio Valiante, del procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro, dell’ambasciatore sloveno in Italia e dei parenti delle vittime.