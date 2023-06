I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono di origine neurobiologica e interessano uno specifico dominio di abilità senza sostanziali compromissioni del funzionamento cognitivo generale. Tali disturbi influenzano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici, ovvero la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) e l’ambito aritmetico (discalculia). Sono disturbi cronici che persistono anche in età adulta e possono interferire con i risultati scolastici e lavorativi e dunque sul benessere emotivo del soggetto.Per questo la ASL – per il tramite della Direzione Sanitaria – ha predisposto un protocollo per attuare il Decreto Brunetta – Orlando risalente al 2021 che prevede la necessità di documentare la diagnosi di DSA in età adulta con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, indispensabile per usufruire, nell’ambito dei concorsi pubblici, di misure dispensative e strumenti compensativi specifici. L’attivazione del servizio è seguita, inoltre, alla indicazione della Regione che, in attesa di avere una procedura omogenea per le sei province, ha chiesto alle Aziende Sanitarie di individuare una figura/equipe specializzata nella valutazione dei disturbi dell’apprendimento in età adulta ed attivare in tempi brevi idoneo servizio.“Questo ambulatorio – dichiara la dottoressa Cristina Coppola, in Staff alla Direzione Sanitaria e coordinatrice del progetto - nasce dallo sforzo della Direzione Sanitaria di voler offrire un supporto ai cittadini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e la caratteristica più importante è che si tratta di un servizio interdipartimentale che coinvolge un medico del Dipartimento di Salute Mentale, una psicologa del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e una logopedista del Dipartimento di Riabilitazione”.