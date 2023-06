BARI - Si è spento ieri a Cassano delle Murge il partigiano barese Benedetto Armenise. Aveva compiuto cent’anni lo scorso 9 marzo. Ventenne, Armenise ha combattuto nella Resistenza sulle montagne delle Marche, aderendo alle formazioni del Corpo Italiano di Liberazione. Il 2 giugno 2016 aveva ricevuto in Prefettura la medaglia d’onore, in occasione della Festa del Repubblica. Lo rende noto l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in un comunicato.I funerali si terranno domani, giovedì 22 giugno, alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, (Carmelitani) in corso Benedetto Croce 180, a Bari. Porteranno l’ultimo saluto a Benedetto Armenise l’Anpi di Bari e il Comune di Bari.Nella foto, il presidente provinciale dell’Anpi di Bari, Pasquale Martino, consegna la tessera ad honorem al centenario Benedetto Armenise.