ALBEROBELLO - Domani 22 giugno ad Alberobello presso il Bibliocenter (ex Conceria) di via Barsento si inaugura Porta Futuro Area Metropolitana di Bari. Si tratta del network di job center della Città Metropolitana di Bari, nato dall’esperienza di successo di Porta Futuro Bari. Lo rende noto il Comune di Alberobello in un comunicato.Un progetto dedicato al mondo del lavoro, realizzato per favorire l’occupazione lavorativa, facilitare l’incontro tra domanda e offerta, contribuire allo sviluppo del territorio. Ogni sportello del network eroga e promuove servizi gratuiti connessi alle politiche del lavoro, ai quali è possibile accedere tramite accreditamento al portale web www.portafuturobari.it.