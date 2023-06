- “ELETTRATON” – secondo album di inediti dopo quello del 2019 - riconsegna lo scettro della musica reggaeton italiana alla sua iconica queen dopo il successo multiplatino di brani come “Pistolero”, “Caramello” e molti altri.Stiamo parlando naturalmente di Elettra Lamborghini - alla sua seconda prova discografica – con cui è riuscita grazie a queste 10 tracce a costruire un vero e proprio ponte tra Milano, Madrid e Miami, le sue città d’elezione e quelle in cui questo disco è venuto alla luce.Elettra ha seguito fin dall’inizio ogni aspetto di questo progetto, dalla scelta delle basi alle produzioni, dalla scrittura dei testi alle foto e alle grafiche. Un lavoro questo che è durato mesi di scambi e confronti continui per arrivare ad un prodotto che fosse pienamente al centro del mondo di Elettra, un mondo fatto di leggerezza e allegria, di colore e di musica capace di intrattenere il pubblico di tutte le età.Il reggaeton, cultura da cui Elettra attinge a piene mani, ha dimostrato negli ultimi anni di poter essere il linguaggio musicale non solo del paese in cui è nato ma di tutto il mondo ed Elettra riesce a mixarlo sapientemente con la giusta dose di pop internazionale.Il mondo di Elettra Lamborghini è a tutti gli effetti un mondo fatto di contaminazioni, lingue (oltre l’Italiano e l’inglese è lo spagnolo la lingua più amata da Elettra e che lei ha scelto per esprimersi), immagini e suoni che si rincorrono dall’Europa agli Stati uniti fino in Sud America.ELETTRA LAMBORGHINI sta incontrando i fan di tutta Italia nel suo ELETTRATON INSTORE TOUR e sarà in Puglia il prossimo 13 giugno - ore 17.00 - CC Porte dello Jonio - Via per S. Giorgio, 74121 Taranto TA.R: «All’uscita del disco – lo scorso 2 giugno - ha fatto seguito un periodo molto intenso di impegni legati a questa prima fase di promozione del disco, da qualche giorno è partito il tour degli instore e ne avremo per almeno altri dieci giorni…ad ogni sono molto contenta di come sta andando e soprattutto dell’accoglienza con cui i miei fans hanno accolto questo mio nuovo lavoro…devo dire che mi sto divertendo tantissimo».R: «L’album è appena uscito, il mio intento è sempre quello di fare ballare quante più persone, e di regalare loro un momento di leggerezza attraverso l’ascolto delle mie canzoni».R: «Quello che fu scritto mi sfugge… tutto quello che posso dire che ancora oggi io sono qua…».R: «Non ho mai avuto paura di salire su un palco, e quindi non lo avuta neanche in occasione del Festival di Sanremo, c’era sicuramente curiosità, il palco è casa mia, essere su un palco mi fa sentire a casa, non mi emoziona il momento in cui ci salgo ma mi emoziono vedere le persone che si divertono con la mia musica. Il ricordo che ho avuto di quell’esperienza era il non accettare tutte quelle persone che volevano mettermi la paura di quel palco. Se dovessi tornare sicuramente andrei con una consapevolezza differente».R: «Questa è una musica che mette allegria, che mi mette allegria. Sono stata contagiata sicuramente negli anni che ho vissuto all’estero, sono stata in Spagna ma anche in Messico, posti in cui questa musica da sempre ha avuto una sua strada ed una sua storia, posti fatta di gente positiva, gente che pur avendo vite difficili alle proprie spalle sono sempre pronte a regalarti un sorriso…questa allegria mi è sempre piaciuta, mi ha contagiata, così come la loro voglia di ballare che è diventata la mia voglia di ballare. Per me questo tipo di musica è felicità…».R: «Chiaramente il reggaeton è sempre lo stile che lo fa da filo conduttore, vi è stato sicuramente un level up della produzione musicale – soprattutto dal punto di vista sonoro – così come la mia voce che in questi anni ho cercato di migliorare».R: «E’ sicuramente una cosa molto appagante, quando incontro i miei fans – che sia un instore piuttosto che concerto – sento di essere entrata un po’ nelle loro vite, sento di essere una loro amica, è una cosa che fa bene al cuore poter dedicare loro seppur quei pochi minuti, per loro ma soprattutto per me, significano tanto…».R: «Sicuramente nel momento che ho iniziato a muovere i primi passi il mio cognome ha aiutato a farmi conoscere alla gente, ha destato curiosità più che altro, negli ultimi anni però forse è stato più un ostacolo che altro…».R: «In primis ho evitato di parlare con la mia famiglia… poi sicuramente vi è sempre stata un infinita voglia di migliorarsi anno dopo anno... ed è una cosa che sempre farò, ho sempre cercato di far vedere al pubblico che Elettra vale qualcosa… ed è una cosa che faccio più per me che per loro».Concluso il periodo di promozione del disco, Elettra Lamborghini darà il via al suo ELETTRATON TOUR, una serie di date che la porteranno dal vivo per tutta l’estate in giro per l’Italia.Questi i primi appuntamenti confermati prodotti e organizzati da Color Sound (per informazioni

https://www.colorsound.com):

1 luglio 2023 SASSUOLO (MO) Youth Festival

9 luglio 2023 BELLARIA IGEA MARINA Piazza Capitaneria di Porto

13 luglio 2023 MERANO (VE) Merano Summer Festival

22 luglio 2023 OROSEI (NU) Loc. Tanka e Idda

29 luglio 2023 LADISPOLI Summer Festival

7 agosto 2023 VILLACIDRO (SU) Parco Via Farina

14 agosto 2023 San Leone (AG) Piazza Giglia

15 agosto 2023 DELIANUOVA (RC) Piazza Regina Elena

17 agosto 2023 TOTTEA (TE) Piazza Roma

26 agosto 2023 PATTADA (SS) Campo Sportivo

10 settembre 2023 CAMPANEDDA (SS) Piazza Ruiu