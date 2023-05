via As Roma fb

BUDAPEST - La Roma ha subito una delusione a Budapest, perdendo la finale di Europa League ai calci di rigore contro il Siviglia. Al 34' del primo tempo, Dybala aveva portato i giallorossi in vantaggio, ma al 55' gli spagnoli hanno pareggiato grazie ad un autogol di Mancini. La partita è quindi andata ai tempi supplementari, dove il risultato non si è sbloccato e si è quindi arrivati ai rigori. Purtroppo per la Roma, Mancini ha sbagliato il rigore, che è stato parato, e Ibanez ha colpito il palo, mentre il Siviglia ha segnato tutti e cinque i rigori, conquistando così la coppa con il risultato finale di 5-2.