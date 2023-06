(UEFA Under-21 Championship)





Nel Gruppo A la Georgia ha pareggiato 1-1 con l’ Olanda a Tbilisi in Georgia e si è qualificata per i quarti di finale. I georgiani hanno concluso al primo posto con 5 punti. Il Portogallo ha vinto 2-1 sul Belgio a Tbilisi e si è qualificato per i quarti di finale. I lusitani sono arrivati secondi a 4 punti.







Nei quarti di finale Sabato 1 Luglio la Georgia sfiderà alle 18 l’ Israele a Tbilisi. La Spagna dovrà vedersela alle 21 con la Svizzera a Bucarest in Romania. Domenica 2 Luglio nei quarti di finale l’ Inghilterra affronterà alle 18 il Portogallo a Kutaisi. L’ Ucraina giocherà alle 21 con la Francia a Cluj in Romania. Nel Gruppo B la Spagna ha pareggiato 2-2 con l’ Ucraina a Bucarest in Romania ed è volata ai quarti di finale. La Spagna ha concluso al primo posto con 7 punti. L’ Ucraina è arrivata seconda a 6 punti e si è qualificata per i quarti di finale. La Croazia ha pareggiato 0-0 con la Romania a Bucarest.

- Nel Gruppo C degli Europei Under 21 l’ Inghilterra ha vinto 2-0 sulla Germania a Kutaisi in Georgia e si è qualificata ai quarti di finale. Gli inglesi hanno concluso al primo posto con 9 punti. L’ Israele ha prevalso 1-0 sulla Repubblica Ceca a Batumi in Georgia ed è volato ai quarti di finale. Gli israeliani sono arrivati secondi a 4 punti.